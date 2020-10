Andrzej Duda mówi o aborcji, Kaczyńskim i swojej córce. „Co ta 25-letnia pani tutaj robi?”

Andrzej Duda skomentował ostatnie wydarzenia w polskiej polityce: obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, wypowiedź Przemysława Czarnka oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wrócił też do kwestii doradztwa swojej córki – Kingi Dudy.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że „aborcja z tzw. względów eugenicznych nie powinna być w Polsce dozwolona”. – Każde dziecko ma prawo do życia – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

W rozmowie poruszono również słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka, który powiedział kiedyś, że „kobiety nie powinny robić kariery, tylko rodzić dzieci”. Prezydent nie zgodził się z tym stwierdzeniem.

Kolejną kwestią, o której „DGP” rozmawiała z prezydentem było wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Według prezydenta jest to dobre posunięcie.

– Ma ogromne doświadczenie, to wartość dodana – kompletował Kaczyńskiego Duda.

W rozmowie powrócił temat doradztwa, którego prezydentowi udziela jego córka – Kinga Duda.

– Chciałem, żeby zalegalizowana i transparentna była sprawa tego, że często korzystam z jej zdania i wysłuchuję tego, co ma do powiedzenia. Uznałem, że powinna mieć status oficjalny, żeby nie było pytań, co ta 25-letnia pani tutaj robi – wyjaśnia prezydent.

Źródło: „DGP”