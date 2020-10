Bójka Azerów z Ormianami w Katowicach. Na miejscu pojawiło się kilkanaście radiowozów [VIDEO]

„W czwartek późnym popołudniem w Katowicach członkowie społeczności azerbejdżańskiej w Polsce zorganizowali demonstrację poparcia dla działań Azerbejdżanu i przeciwko działaniom Armenii w związku z konfliktem w Górskim Karabachu. Około godziny 17:00 zebrali się na katowickim Rynku” – podaje portal Kresy.pl.

Azerowie przyszli ze swoimi flagami, przynieśli znicze i m.in. zdjęcia rannych dzieci. Mieli też ze sobą transparenty – „Karabach dla Azerbejdżanu”, „Jestem przeciwko zabijaniu ludności cywilnej”, „Azerbejdżan chce pokoju”.

Zgromadzenie Azerów było legalne, zabrało się 25 osób. W rozmowie z lokalnymi mediami, uczestnicy twierdzili, że „Ormianie prowadzą nielegalne naloty rakietowe na azerskie miasta”, które są oddalone od linii frontu nawet o 70 km.

W pewnym momencie grupa 10 Ormian, którym mieli towarzyszyć Polacy ruszyła w kierunku demonstrantów. Doszło do ostrej wymiany zdań, a później do bójki. Na miejscu błyskawicznie pojawiło się kilkanaście radiowozów, a funkcjonariusze opanowali sytuację.

„Po zakończeniu legalnego zgromadzenia, kiedy uczestnicy mieli się rozejść, od strony Spodka doszła druga grupa osób. Doszło pomiędzy nimi do konfrontacji” – powiedziała dla katowice24.info mł. asp. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy KMP Katowice. Z informacji „Super Expressu” wynika, że w awanturze uczestniczyło ok. 40 osób.

„Wykonywanych jest szereg czynności, zabezpieczono monitoring, wszystko będziemy analizować. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały przez policjantów wylegitymowane, zarówno jedna, jak i druga strona” – powiedziała portalowi Kresy.pl rzeczniczka katowickiej policji. Policja zatrzymała dwóch obcokrajowców w wieku 40 lat.

#BREAKING🛑#Armenian terrorist with gun tried to attack peaceful demonstration of #Azerbaijani students in the city of #Katowice #Poland.

Armenian terrorist organizations & sleeping terror cells around the world may attack Azerbaijani diplomats, students & civilians.#Alert🛑 pic.twitter.com/LH6hjFmlr7

— Tural Ganjali (@TGanjaliyev) October 22, 2020