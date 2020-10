Kolejki do testów na koronawirusa źródłem zakażeń? Ekspert nie ma wątpliwości

By wykonać test na koronawirusa trzeba nierzadko odstać swoje w kolejce. Media społecznościowe co i rusz zalewają obrazy ukazujące rząd ludzi czekających na zewnątrz po wymaz. Dzieje się tak nie tylko w Polsce. Czy w takiej kolejce można zakazić się koronawirusem?

Tak się zdarza – nie mają wątpliwości eksperci. Mamy więc sytuację, że osoba zdrowa, skierowana na test na koronawirusa udaje się do punktu pobrań, tam czeka w kolejce i… zakaża się od innych osób.

Alarmują o tym służby w Mediolanie. Ludzie zarażają się Covid-19 stojąc w kolejkach na testy na ich obecność.

– Ludzie robią test, a potem dalej wychodzą z domu, zanim otrzymają wynik. Paradoksalnie niektórzy zakażają się, stojąc w kolejce do testu – stwierdził dyrektor Agencji Ochrony Zdrowia w stolicy Lombardii Vittorio De Micheli w wywiadzie radiowym.

Do podobnych sytuacji może dochodzić w Polsce. W mediach społecznościowych co jakiś czas pojawiają się zdjęcia z kolejek do testów na koronawirusa. Ludzie czekają po kilka godzin, często zmarznięci, z kaszlem i katarem. To tylko niektóre zdjęcia z ostatnich dni.

Po 2,5 h udało się zrobić wymaz. Sprawniej niż się spodziewałem spoglądając na długość kolejki. Teraz pozostaje czekanie na wynik. https://t.co/NO0SXmf4GL — Piotr Studnicki (@piotrstudnicki) October 15, 2020

Dzisiaj w Krakowie … kolejka na test pic.twitter.com/XRmcm9uXLI — Tomek. (@CHSklika) October 13, 2020

Dziś rano jest 13 stopni, pada deszcz. Ludzie zmokną, ale może nie zmarzną. Za miesiąc będzie 3 stopnie i też będzie padał deszcz. To jest kolejka ok 50 osób po przepustkę (test PCR o wątpliwej jakości) do dalszego leczenia, np. w szpitalu. pic.twitter.com/4yhY1FYuOz — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) October 2, 2020