Koreańczycy umierają po szczepieniach na grypę. Lekarze apelują o przerwanie programu szczepień

W Korei Płd. zmarło już co najmniej 25 osób zaszczepionych przeciw grypie. Największe zrzeszenie lekarzy wzywa do przerwania programu szczepień, ale władze ogłosiły w czwartek, że będzie on kontynuowany, gdyż nie wykryto związku między szczepionkami a zgonami.

– Jest więcej doniesień o zgonach. Jednak w opinii ekspertów nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zgonami a szczepieniami – powiedziała w parlamencie dyrektorka Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA) Dzung Eun Kiong, cytowana przez agencję Yonhap.

Obawy o bezpieczeństwo szczepionek pojawiły się w ubiegłym tygodniu po śmierci 17-latka, który dwa dni wcześniej został zaszczepiony. Do południa w czwartek odnotowano w Korei Płd. łącznie co najmniej 25 zgonów wśród zaszczepionych osób, przy czym w większości byli to seniorzy z chorobami współistniejącymi.

Z apelem o wstrzymanie programu szczepień wystąpił Koreański Związek Medyczny, największe zrzeszenie lekarzy w kraju.

– Zalecamy wstrzymanie programów szczepień na tydzień, ponieważ związki przyczynowo-skutkowe między niedawnymi zgonami a szczepieniami nie zostały jasno zweryfikowane – oświadczyła grupa zrzeszająca 130 tys. lekarzy.

– Rozumiem i żałuję, że ludzie są zaniepokojeni w sprawie szczepionki. Badamy przyczyny i ponownie przeanalizujemy cały proces, w którym uczestniczą różne agencje rządowe, od produkcji po dystrybucję – powiedział minister zdrowia Park Neung Hu, potwierdzając, że program darmowych szczepień będzie kontynuowany.

Dyrektorka KDCA zaznaczyła, że osoby zmarłe przyjęły szczepionki wyprodukowane przez pięć różnych firm, które uczestniczą w programie darmowych szczepień. Zapewniła, że szczepionki nie zawierają substancji toksycznych.

W ramach programu władze planują darmowe zaszczepienie przeciwko grypie 19 mln nastolatków i osób starszych. Łącznie ma to podnieść o 20 proc. liczbę szczepień w porównaniu z 2019 rokiem, by odciążyć służbę zdrowia i ograniczyć „twindemię”, czyli jednoczesną epidemię grypy i Covid-19.