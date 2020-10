Niedługo w Polsce? Austria zakazuje przyłbic. „Tylko ściśle przylegające maseczki”

Austriacki rząd zakaże używanie samych przyłbic bez maseczki. Według rządzących przyłbice nie chronią dostatecznie przed zakażeniem koronawirusem.

Dziennik „Kurier” informuje o rozporządzeniu antycovidowym, które austriacki rząd będzie chciał wprowadzić w życie. Mowa w nim o o zakazie noszenia przyłbic i mini przyłbic. Na razie jest to informacja nieoficjalna, a premier Sebastian Kurz nie podawał jej jeszcze do wiadomości publicznej.

Według nowego rozporządzenia osłona twarzy ma nie tylko „zakrywać usta i nos”, ale również „ściśle przylegać do twarzy”. W treści, do której dotarł „Kurier” czytamy, że według rządu „mechaniczne urządzenia ochronne twarzy oraz »mini osłony twarzy« same w sobie okazały się nieodpowiednie do zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i właśnie dlatego będą zakazane”.

Na ten moment rząd nie skomentował ani nie zdementował doniesień dziennika.

Według nieoficjalnych informacji rząd da Austriakom czas – okres przejściowy – na przyzwyczajenie się do maseczek i rezygnację z przyłbic.

Podobne głosy ws. maseczek i przyłbic pojawiły się również w Austrii. W Polsce na ten moment nie ma jeszcze dyskusji na ten temat.

Źródło: „Kurier”, Polsat News