Nowe zasady reżimu covidowego. Zakaz dla gastronomii, seniorzy uwięzieni w domach

Podczas konferencji 23 października premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe zasady reżimu covidowego w Polsce. Lockdown w Polsce powoli staje się faktem.

– Pop pierwsze cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną – zaczął Mateusz Morawiecki. – Po drugie […] szkoła podstawowa w klasach 4-8 w trybie zdalnym – kontynuował.

Obostrzeń dla małoletnich będzie jednak więcej. Premier poinformował, że „w godzinach 8-16 osoby do 16 roku życia nie mogą wychodzić bez opieki dorosłego”.

Szykuje się również ponowne zamknięcie gospodarki dla restauratorów i właścicieli lokali gastronomicznych. Gastronomia będzie mogła działać bowiem jedynie na wynos.

– To obostrzenie jest na razie zaplanowane na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia – poinformował Morawiecki.

Ograniczone zostanie również konstytucyjne prawo Polaków do zgromadzeń. Restrykcja ta na pewno wzbudzi kontrowersje.

– Zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób […] powyżej pięciu w jednej grupie – zapowiedział premier.

Wyjątki to: wszyscy ci, którzy mieszkają razem i osoby odbywające spotkania związane z celami zawodowymi.

Rząd chce zamknąć w domach seniorów. Podczas konferencji przedstawiono tę restrykcję w formie „prośby”. Na ten moment nie wiadomo, czy seniorzy wychodząc z domów będą narażeni na mandaty.

– Wprowadzamy program „ochrona seniorów”. Prosimy seniorów powyżej 70 roku życia o […] nieprzemieszczanie się. […] niewychodzenie z domów – mówił Mateusz Morawiecki.

– Zamykamy również teraz sanatoria. To jest niezbędne po większości uczęszczających do sanatoriów do seniorzy – dodał premier.

Z ograniczeń dla seniorów wyłączono: wykonywanie czynności zawodowych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych i sprawowanie kultu religijnego.