PILNE! Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe obostrzenia w Polsce [WIDEO NA ŻYWO]

Trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną.

Cała Polska od soboty staje się czerwoną strefą.

Szkoły podstawowe – klasy 4-8 przechodzą na tryb zdalny.

– Wszystkie firmy z gastronomii nie będą mogły prowadzić działalności jak do tej pory, jedynie usługi na wynos – powiedział Morawiecki. Premier podkreślił, iż to decyzja na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia.

Ponadto wprowadzono ograniczenie spotkań towarzyskich do 5 osób. Ograniczeniu nie podlegają osoby mieszkające razem oraz pracujące wspólnie.

Seniorzy w wieku powyżej 70 roku życia, którzy nie pracują, mają nie opuszczać domów. Wyjątki to niezbędne wyjścia do sklepu, na zakupy etc. Ponadto premier zapowiedział utworzenie „Korpusu Wsparcia” dla tych osób.