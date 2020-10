Skandaliczne stanowisko Helsińskiej Fundacji tzw. Praw Człowieka. Apelują do lekarzy i sędziów o nieprzestrzeganie postanowień orzeczenia TK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dopuściła się wydania skandalicznego stanowiska ws. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o aborcji. Jej zarząd wezwał do lekarzy i sędziów do niebrania pod uwagę „tzw. orzeczenia TK”.

„Tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bezprecedensowy atak na prawa kobiet, prawa rodziny i wolności jednostki od nieludzkiego i poniżającego zachowania” – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Dalej członkowie zarządu Helsińskiej Fundacji tzw. Praw Człowieka dopuścili się apelu do lekarzy i sędziów o działanie niezgodne z prawem!

„Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, że w świetle prawa decyzja podjęta przez Trybunał w tak ukształtowanym składzie nie jest w istocie orzeczeniem. Dlatego też wzywamy tych, którzy będą wydawać rzeczywiste orzeczenia – sędziów i lekarzy – o niebranie pod uwagę tego tzw. orzeczenia TK” – czytamy.

„Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny w istocie przyczyni się do zwiększenia w Polsce podziemia aborcyjnego oraz turystyki aborcyjnej. Wprowadzone tzw. wyrokiem TK dotknął przede wszystkim kobiety niezamożne, wykluczone społecznie, pogłębiając biedę ich i ich rodzin i narażając je na poniesienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych” – czytamy miałkie uzasadnienie wezwania do nieprzestrzegania prawa.

„Trybunał podjął próbę zmuszenia kobiet i ich rodzin do bohaterstwa i wyrzeczeń. Odmawiania kobietom prawa do decydowania o sobie, swojej rodzinie i jej losie. Narażania kobiet, ich rodzin oraz nienarodzonych dzieci na cierpienia psychiczne i fizyczny ból. Zmuszania dzieci do życia w cierpieniu i bólu oraz powolnego umierania w imię prymatu fundamentalizmu nad godnością drugiego człowieka. To jaskrawe naruszenie praw człowieka” – zakończyli.