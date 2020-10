Zamkną cmentarze na Wszystkich Świętych? Ważne stanowisko PKP

Zbliża się 1 listopada, a co za tym idzie ważna uroczystość dla większości Polaków – Wszystkich Świętych. Jak będzie wyglądać w tym roku? Czy rząd zamknie cmentarze i nie pozwoli odwiedzać bliskich na grobach? Na razie decyzji nie ma. PKP Intercity wydało natomiast ważny komunikat dla wszystkich chcących podróżować w tym czasie.

Rząd podkreśla, że na razie nie zapadła decyzja o zamknięciu cmentarzy. Z akcentem na „na razie”. Co będzie za kilka dni, tego nie wie nikt. Ostatnie tygodnie pokazały, że władza zdolna jest do zamknięcia czegoś z dnia na dzień. Tak stało się chociażby w przypadku restauracji, które dzisiaj, w piątek dowiedziały się, że od jutra mają być zamknięte. Co z tego, że zapasy są porobione na kilka dni, że trzeba opłacić pracowników, zapłacić za wynajem lokalu. Zamknięte i koniec. Można sprzedawać tylko na wynos.

Dlatego wielu Polaków obawia się, że podobny los może spotkać cmentarze. Zamknięte były już w kwietniu, bo COVID-19.

Podróże na Wszystkich Świętych. Apel PKP

Na razie jednak pozostają otwarte. W związku z tym PKP apeluje do podróżnych, by zaplanowali wcześniej przejazdy koleją w związku ze świętem 1 listopada. Warto rezerwować wcześniej przede wszystkim dlatego, że zgodnie z wytycznymi rządu w pociągach może być zajęta najwyżej połowa miejsc siedzących. Z tego względu dla osób chcących kupić bilet na „ostatnią chwilę” może po prostu zabraknąć miejsc.

„Wyjazdy w związku z przypadającym na 1 listopada świętem Wszystkich Świętych warto zaplanować wcześniej oraz rozważyć możliwość odbycia podróży w dniach poprzedzających lub następujących po tym dniu. PKP Intercity stale obserwuje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc” – czytamy w komunikacie.

Państwowy przewoźnik zapewnia także, że stale monitoruje zajęte miejsca i w razie potrzeb doczepia do pociągów kolejne wagony. By jednak skutecznie zapewniać miejsca, musi o ich wykupie wiedzieć wcześniej.

Ponadto PKP informuje, że w każdym pociągu obowiązkowa jest rezerwacja miejsc, pasażerowie mają możliwość zajmowania dowolnych miejsc w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na wskazane miejsce na zakupionym bilecie.