Już DZIŚ w Warszawie. Wielka demonstracja PRZECIW obostrzeniom

24 października 2020 roku w Warszawie na pl. Defilad o godzinie 12:00 rozpocznie się protest przedsiębiorców przeciwko wprowadzaniu lockdownu.

„Marsz o wolność to marsz poparcia dla mądrej i odpowiedzialnej walki z koronawirusem” – czytamy na stronie protestu, który rozpocznie się dziś o 12:00 w Warszawie.

Protestujący przedsiębiorcy domagają się spełnienia trzech warunków:

„1. ODPOWIEDZIALNOŚCI

Rząd musi płacić odszkodowania za straty w majątki prywatnym jeśli są to skutki jego polityki – takie są zasady państwa prawa.

2. RACJONALNOŚCI

Wprowadzać ograniczenia w miejscach które nie generują dochodów i są nie przydatne ani w walce z Covid=19 ani gospodarce np.: w Sejmie, w urzędach, w ministerstwach, w kościołach itp.

3. EFEKTYWNOŚCI I PRAWDY

Polakom należy się prawda. Wszyscy zetkną się z wirusem a maseczki i dystans nie powstrzymają tego procesu. Powszechne nieprawidłowe używanie maseczek tylko potęguję zarażenia. Ratowanie służby zdrowia kosztem całej gospodarki to masowe samobójstwo. W miejsce powszechnej politycznej propagandy strachu domagamy się selektywnej izolacji dla osób zagrożonych, jeśli się na to zgodzą” .

„Dzisiaj szaleństwo i skrajna nieodpowiedzialność rządu zagraża milionom Polaków dużo bardziej niż wirus. Rząd stwarza śmiertelne zagrożenie dla państwa, dla naszego dobrobytu i naszej wolności” – pisze na stronie wydarzeń Paweł Tanajno.

Polityk twierdzi, że „każda osoba, która przybędzie do Warszawy daje świadectwo odpowiedzialności za państwo i miłości do Polski”.