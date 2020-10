Papież Franciszek zmienia zasady święta Wszystkich Świętych. Powodem Covid-19

Do tej pory katolicy, którzy odwiedzili w czasie oktawy święta Wszystkich Świętych (1-8 listopada) uzyskiwali odpust zupełny. Z powodu pandemii koronawirusa papież postanowił zmienić te zasady.

W tym roku nie tylko w czasie oktawy święta Wszystkich Świętych będzie można uzyskać odpust zupełny. Wszystko przez trwającą pandemię koronawirusa.

Do tej pory aby uzyskać odpust należało odwiedzić groby w okresie 1-8 listopada, a następnie zmówić „Ojcze Nasz” w intencji Ojca Świętego.

Papież Franciszek zdecydował, że aby uzyskać odpust zupełny w tym roku wystarczy odwiedzić cmentarz w jakikolwiek dzień listopada.

Nowe zasady mają związek z pandemią koronawirusa, co przyznaje sam papież. Ojciec Święty wręcz zachęca, by odwiedziny na grobach bliskich rozłożyć na cały miesiąc.

Podobne zalecenia ogłosił Episkopat Polski.

Chodzi o to, by nie grupować się na nekropoliach co, według zwolenników teorii o wyjątkowości Covid-19, może pogorszyć sytuację pandemiczną.

Źródło: „Wirtualna Polska”