Parlament Europejski szykuje rezolucje ws. Polski. Powodem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu aborcji

Czy Polskę mogą czekać sankcje? Na razie Parlament Europejski szykuje się do publikacji rezolucji TK.

Unia Europejska zainteresowała się decyzją Trybunału Konstytucyjnego Polski ws. zakazu aborcji z powodu ciężkich, nieodwracalnych wad płodu. Szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE twierdzi, że Polska łamie podstawowe prawa kobiet.

– Właśnie zdecydowaliśmy o przygotowaniu tak szybko, jak się da, mocnej rezolucji przeciwko zakazowi aborcji, który łamie podstawowe prawa kobiet – powiedziała Evelyn Regner.

Rezolucja może być poddana pod głosowanie już na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, w połowie listopada. W przyszłym tygodniu sprawą mają się zająć również eurodeputowani podczas organizowanego przez Europarlament Tygodnia Równouprawnienia Płci.

Orzeczenie TK skomentował w piątek rzecznik Komisji Europejskiej. Christian Wigand wskazał, że „legislacja w tym obszarze należy do państw członkowskich”, ale Komisja Europejska ma „obawy dotyczące niezależności i legitymacji TK”.

Jako dowód wskazał trwającą wobec Polski procedurę z art. 7.

Według PiS takie działania to wtrącanie się Unii Europejskiej do wyroków sądów w Polsce. – Parlament będzie się wtrącał do konkretnego wyroku władzy sądowniczej? Gdzie obrońcy niezawisłości sądów, kiedy są potrzebni? – stwierdził na Twitterze wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

