PILNE! Zamieszki na Marszu o Wolność. Policja wyciąga ludzi z tłumu i używa GAZU [WIDEO NA ŻYWO]

Przez chwilę wydawało się, że nastąpił krytyczny moment w trakcie Marszu o Wolność, który jest protestem Polaków przeciwko restrykcjom. Policja zaczęła wyciągać z tłumu uczestników marszu. Prawdopodobnie – według relacji uczestników – użyto również gazu.

Bandyci z @PolskaPolicja co Wy wyprawiacie? Wiecie, że to jest bandyterka. Łamiecie prawo. To jest czysty kryminał. To są obrazki, za które będziecie nazywani milicją. Marnujecie lata pracy na dobry wizerunek. Zapisujecie się na najczarniejszych kartach polskiej historii. pic.twitter.com/BWXKZ3xrck

— Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) October 24, 2020