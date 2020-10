Wiceminister zdrowia: Nie zakładam scenariusza, aby nowe obostrzenia nie zadziałały

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM odniósł się do zasad nowego reżimu covidowego, który od dziś panuje w całej Polsce.

Jednym z poruszanych tematów była kwestia najbardziej kontrowersyjnej restrykcji, czyli „zamknięcia seniorów w domach”. Kraska twierdzi, że nikt nie zakazuje seniorom wychodzić.

– To też nie jest tak, że my zabraniamy seniorom wychodzić z domu. Oczywiście nie. Nakłaniamy do tego, zalecamy im. Jakbym komuś radził, to naprawdę osoby powyżej 70. roku życia mogły w tym roku pomodlić się w domu, a nie odwiedzać groby na cmentarzach – stwierdził Waldemar Kraska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Ziemiec dopytywał więc o to, jak to wygląda w treści przepisów. – Powinni seniorzy zostać w domu – odpowiedział minister.

„Nie zakładam scenariusza, aby nowe obostrzenia nie zadziałały”

Ciekawe podejście rządzący mają do wprowadzanych restrykcji. Z wywiadu z wiceministrem Kraską wynika, że są święcie przekonani, iż restrykcje zadziałają.

– Nie zakładam takiego scenariusza [aby nowe obostrzenia nie zadziałały]. Po to wprowadzamy te obostrzenia, dość rygorystyczne, osobiście jestem zwolennikiem bardzo takich rygorystycznych, ale krótkich obostrzeń. Bo jest druga teoria która mówi, że wprowadzamy łagodne obostrzenia, ale one trwają dłużej. Myślę, że ten system, żeby wprowadzić dość rygorystyczne, ale krótkie obostrzenia, powinien zadziałać. To oczywiście kwestia tygodnia-10 dni, tak jak mówią epidemiolodzy, żeby były efekty. Liczę, że ten efekt maseczkowy, który już dwa tygodnie temu zostały maseczki wprowadzone, myślę, że to też już powinno w tym tygodniu zadziałać – stwierdził wiceminister zdrowia.

Jak na razie efektów nie widać. Każdy przynosi więcej dodatnich wyników na koronawirusa.

Źródło: RMF FM