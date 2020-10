Autor modelu budowania odporności ostro do wiceministra zdrowia. „Kraska znowu plecie bzdury”

Krzysztof Szczawiński, autor modelu budowania odporności zbiorowej dla Polski wobec koronawirusa, w mocnych słowach skomentował ostatnie wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski.

– Wiceminister zdrowia Kraska znowu plecie bzdury, pokazując, że kompletnie nie rozumie jak to działa – pisze na Facebooku matematyk Krzysztof Szczawiński. Szczawiński jest autorem modelu budowania odporności zbiorowej dla Polski, który po pół roku przebija się do mainstreamowych mediów.

Kraska o obostrzeniach

W swym wpisie na Facebooku odnosi się do ostatniej wypowiedzi wiceministra Kraski. – Po to wprowadzamy te obostrzenia, dość rygorystyczne, osobiście jestem zwolennikiem bardzo takich rygorystycznych, ale krótkich obostrzeń. Bo jest druga teoria która mówi, że wprowadzamy łagodne obostrzenia, ale one trwają dłużej – mówił wiceminister zdrowia.

– Myślę, że ten system, żeby wprowadzić dość rygorystyczne, ale krótkie obostrzenia, powinien zadziałać. To oczywiście kwestia tygodnia-10 dni, tak jak mówią epidemiolodzy, żeby były efekty – dodawał Waldemar Kraska.

Szczawiński o Krasce

– Przede wszystkim nie ma specjalnie danych, które by potwierdzały, że „rygorystyczne obostrzenia” mają jakiś efekt, ale nawet gdyby tak było, to tym efektem może być spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, które nijak go nie zatrzyma, ale może mieć jakiś sens w okolicach szczytu zakażeń, do którego właśnie się zbliżamy – pisze Szczawiński.

– Czyli te ostrzejsze obostrzenia wtedy by spowalniały bardziej niż te „łagodne”, przez co będzie to trwało DŁUŻEJ, a przy łagodnych by trwało krócej… Czyli mówienie o wyborze pomiędzy łagodnymi obostrzeniami dłużej, albo ostrymi krócej, to jest KOMPLETNA BZDURA. Ten człowiek KOMPLETNIE NIE ROZUMIE o czym mówi, czyli widać całe Ministerstwo nic nie rozumie, a podejmuje te decyzje – to jest Skandal, który się w głowie nie mieści… – dodaje.

– A to, co się dzieje naprawdę, to że mamy już najprawdopodobniej parę milionów uodpornionych, którzy już przez to przeszli, i obecnie około 200 tys. nowych zakażeń dziennie, czyli rzeczywiście w ciągu dwóch tygodni to powinno zacząć zwalniać, ale nie przez „obostrzenia”, czyli w rzeczywistości następny lockdown, tylko przez zbliżanie się do odporności zbiorowej, która to zacznie hamować… – podkreśla. I dodaje: I właśnie dobry model jest po to, żeby to rozumieć, zamiast opowiadać takie BZDURY lub puste hasełka czy polityczne slogany i w efekcie podejmować szkodliwe decyzje…

