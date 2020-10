Były wiceminister zdrowia w rządzie PiS: Lockdown nic nie da!

– Otworzyć kraj dla młodych poniżej 55 roku życia i chronić starszych! Całkowicie otwarta gospodarka, ale przy mocnej kampanii na rzecz MDD! Najważniejszym problemem rządu powinny być metody i pieniądze na odseparowanie starszych – to bardzo trudne – wskazał lekarz.

Jak dodał, według jego informatorów rząd PiS rozważa lockdown całego kraju na 3 tygodnie. – Nie róbcie tego! to nic nie da! Ludzie nie są wyedukowani, nie wiedzą jak się chronić i nie nauczy się ich tego w 3 tygodnie! Lockdown zmniejszy zakażenia, ale tylko na chwilę i potem rozgorzeje znowu na 100 proc.! – podkreślił Łanda.

