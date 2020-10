Knajpa z Chełma znalazła sposób na obejście rozporządzenia rządu. „Zjesz u nas w lokalu”

Knajpa z Chełma znalazła sposób na obejście rządowego zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej. Już w poniedziałek zapraszają do odwiedzania swego lokalu.

Przedsiębiorczość Polaków nie przestaje zaskakiwać. Tydzień temu opisywaliśmy rozmaite sposoby właścicieli klubów fitness i siłowni na obejście zakazu działalności.

Tydzień później rząd PiS postanowił zakazać prowadzenia działalności gastronomicznej, ale i w tym przypadku się przeliczył. Jak obejść prawo pokazuje knajpa z Chełma.

„Zjesz u nas w lokalu”

Knajpa „La Cafe” zachęca do odwiedzania jej w poniedziałek. Jak chce obejść rządowe rozporządzenie?

– Zakaz konsumpcji na miejscu nie dotyczy naszych pracowników, co za tym idzie każda z chętnych osób na konsumpcję na miejscu będzie musiała podpisać umowę o dzieło z Necton Food Group (to La Cafe pod oficjalną nazwą urzędową) – czytamy na Facebooku knajpy.

– Przedmiotem umowy będzie wydanie opinii na temat naszych dań i napojów oraz wskazanie co jest ok a co możemy poprawić. Oceniasz produkt który zamówisz – jest to płatne testowanie produktów. Umowa wygasa automatycznie wraz z wydaniem opinii. Opinię wydaje się na specjalnej ankiecie która będzie brana pod uwagę przy tworzeniu nowego menu i nowej strategii rozwoju – wyjaśniono.

Wydanie opinii płatne będzie 1 złotówkę, a kwota ta ma zostać odjęta od rachunku. – Podpisanie umowy zajmuje 2 minuty a treść umowy sporządzona jest w sposób ograniczający pozyskiwanie Waszych danych osobowych – zapewniają właściciele.

