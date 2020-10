Lewacka dzicz w natarciu. Barbarzyńskie ataki na kościoły i księży. „Poziom rynsztoku” [FOTO/WIDEO]

Walczący o prawo do zabijania dzieci nienarodzonych przekroczyli kolejną granicę agresji. W niedzielę postanowili zakłócać Msze Święte oraz niszczyć mury świątyń.

Protesty zwolenników aborcji wybuchły w Polsce po czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który określił aborcję eugeniczną jako niezgodną z Konstytucją. To był wyłącznie zalążek do agresji środowisk lewicowych, którym nie chodzi o wykonywanie aborcji dzieci z wadami wrodzonymi, ale o aborcję w ogóle.

Feministki wchodziły lub próbowały wejść do kościołów w całej Polsce. – Liczymy na męską mądrą i dyskretną opiekę kościołów i kaplic w obecnym czasie. Na uwrażliwienie wiernych – napisał ks. Robert Wawer.

Inne zdjęcie z kościoła udostępnił ks. Isakowicz-Zaleski. – Nawet Adolf Hitler nie wpadł na pomysł, aby wysyłać bojówkarzy do świątyń z plakatami „Módlmy się o prawo do zbijania Żydów” – napisał.

A Adamowi #Michnik.owi i Georgowi #Soros.owi, że niepomni na dzieje swego narodu popierają to barbarzyństwo. pic.twitter.com/j6eMLuPaS9

— Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) October 25, 2020