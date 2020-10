Niedzielne ataki na kościoły w całej Polsce. „Barbarzyńców trzeba powstrzymać na samym początku, jak się rozkręcą nikt nie będzie bezpieczny”

Walczący o prawo do mordowania dzieci nienarodzonych przekroczyli kolejną granicę agresji. W niedzielę postanowili zakłócać Msze Święte oraz niszczyć mury świątyń.

Protesty zwolenników aborcji wybuchły w Polsce po czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który określił aborcję eugeniczną jako niezgodną z Konstytucją. To był wyłącznie zalążek do agresji środowisk lewicowych, którym nie chodzi o wykonywanie aborcji dzieci z wadami wrodzonymi, ale o aborcję w ogóle. O legalizację mordowania dzieci nienarodzonych na życzenie – także, a może przede wszystkim zdrowych dzieci.

Cywilizacja śmierci w Polsce wchodzi na kolejny etap. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zauważa, że na podobny pomysł, aby wysyłać bojówkarzy do świątyń, nie wpadł nawet… Adolf Hitler.

„Nawet Adolf Hitler nie wpadł na pomysł, aby wysyłać bojówkarzy do świątyń z plakatami „Módlmy się o prawo do zbijania Żydów”. A Adamowi Michnikowi i Georgowi Sorosowi, że niepomni na dzieje swego narodu popierają to barbarzyństwo” – napisał duchowny.

„Znieważanie świątyń to podłość. Gdyby w PL atakowano synagogę, to byłby protest ambasad USA i Izraela. Gdyby meczet, to innych ambasad. Ale, gdy wzorem nazistów i bolszewików, znieważane są kościoły, to zagraniczne „autorytety” milczą. Hipokryzja!” – komentuje ks. Isakowicz-Zaleski.

„Czyli barbarzyńcy podjudzani przez żydokomunę ruszyli na kościoły. Czy policja zrobiła coś z tym człowiekiem?” – pyta Tomasz Sommer.

„Lewicowi rewolucjoniści zawsze zaczynają od niszczenia kościołów. Rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, Meksyk, wojna domowa w Hiszpanii. Barbarzyńców trzeba powstrzymać na samym początku, jak się się rozkręcą nikt nie będzie bezpieczny” – to komentarz do niedzielnych wydarzeń Sławomira Mentzena z Konfederacji.

Jezuita Robert Wawer zaapelował natomiast o „dyskretną opiekę kościołów”

„Liczymy na męską mądrą i dyskretną opiekę kościołów i kaplic w obecnym czasie. Na uwrażliwienie wiernych” – napisał.

Tomasz Lis z kolei uważa, że forma „protestu” przyjęta przez lewicę jest akceptowalna. „A teraz zachęcam do wycieczki do synagogi (a nawet lepiej – meczetu) z kartonem z napisem „módlmy się o zakaz uboju rytualnego” – odpisał mu Przemysław Wipler.

Dziennikarz Wojciech Wybranowski apeluje do zdecydowanych działań. „Za mordę i won ze świątyni” – napisał.

