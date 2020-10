Orban olał Kaczyńskiego? Węgry przekażą respiratory Czechom

Sytuacja z epidemią koronawirusa staje się coraz bardziej krytyczna w Czechach. Dlatego kraj dostanie respiratory od unijnych partnerów.

Praga dostanie respiratory m.in. od Holandii, Austrii, Węgier oraz z rezerwy Unii Europejskiej. Premier Czech ujawnił, że od Węgrów otrzyma 150 respiratorów.

Ponadto Andrej Babisz wskazał, że Holandia przekaże 105 urządzeń, a Austria 45. 30 pochodzić będzie z rezerwy unijnej.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podziękowała wyszstkim krajom za wsparcie Czech „Trzymamy się razem” napisała na Twitterze.

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Czechy mają najwyższy współczynnik zakażeń koronawirusem w całej Unii Europejskiej.

I welcome such solidarity between Member States. We need each other even more during this pandemic 🇨🇿🇭🇺

Üdvözlöm a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy ezt most Magyarország 🇭🇺 mutatja Csehország 🇨🇿felé. A jelenlegi világjárvány alatt még nagyobb szükségünk van egymásra. https://t.co/oyfDAlhS34

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 24, 2020