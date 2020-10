Rząd zmienia zdanie w sprawie 500 plus. Oficjalny dokument przeczy wcześniejszym zapowiedziom

Prawo i Sprawiedliwość zmienia zdanie i przekonuje, że celem programu 500 plus nie jest zwiększenie liczby urodzeń. Jeszcze w 2016 roku zapewniali, że to główna misja socjalnego dodatku.

– W Polsce rodzi się bardzo mało dzieci, a chcemy, żeby Polaków było coraz więcej – mówiła w 2016 roku ówczesna premier Beata Szydło o jednym z powodów wprowadzenia 500 plus.

Wtedy jeszcze rząd przekonywał, że 500 plus stworzono właśnie po to, by poprawić poziom dzietności w Polsce. Teraz rząd zmienia narrację. W oficjalnym dokumencie gabinet Mateusza Morawieckiego informuje, że 500 plus nigdy nie miało stymulować ilości urodzeń w Polsce.

Rząd albo kłamał do tej pory, albo kłamie teraz.

Dokument, o którym mowa, to „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku”. Według danych w roku 2019 urodziło się 13 tys. mniej dzieci niż w roku 2018.

„Warto podkreślić, że oczekiwanym skutkiem wprowadzenia świadczenia wychowawczego nie jest regularny wzrost liczby urodzeń obserwowany z roku na rok. Według prognozy GUS liczba urodzeń w Polsce będzie w najbliższych latach spadała, a efektem wprowadzenia świadczenia wychowawczego będzie przede wszystkim to, że ten spadek nie będzie tak silny” – twierdzi teraz rząd.

A tak jeszcze w 2017 roku na temat 500 plus mówiła Beata Szydło:

– To program wprowadzony po to, by Polakom lepiej się żyło, żeby polskie rodziny miały godne życie, i po to, by w Polsce rodziło się więcej dzieci – grzmiała Szydło.

Ówczesna premiera posunęła się nawet do stwierdzenia, iż „baby boom zaczyna być faktem”. Wskazywała dane, według których liczba urodzeń będzie nieznacznie rosnąć do 2019 roku, a od 2020 przewidywany jest ich spadem.

Tymczasem rzeczywiste liczby urodzeń, zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, wyglądają tak: 402 tys. w 2017 roku, 388,2 tys. w 2018 roku i 375 tys. w 2019 roku.

Rząd prognozował natomiast, że w 2019 roku urodzi się 380,4 tys. dzieci. Prognozy rozminęły się więc o 5,4 tys. Stąd zapewne zmiana narracji, że 500+ nie miało zwiększać poziomu dzietności z roku na rok.

Rząd PiS został więc przyłapany na kłamstwie. Twierdzi jednak, że od początku mówił coś innego lub coś innego miał na myśli. Zamiast przyznać, że program został negatywnie zweryfikowany przez czas, lub, że zmieniło się jego zadanie, to mamy kompletnie pokręconą narrację i wypieranie poprzednich twierdzeń.