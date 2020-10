Sasin wydał 70 mln na wybory, które się nie odbyły. Dostał nagrodę za „podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji”

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin dostał nagrodę od bliskiego PiS wydawnictwa. Nie uwierzycie za co…

Jacek Sasin wciąż nie oddał pieniędzy, które wydał na wybory, które się nie odbyły. Mimo, że Poczta Polska wciąż czeka na zwrot 70 mln złotych to wicepremier i minister aktywów państwowych zgarnia nagrody od bliskich PiS mediów.

Najnowszą jest Polski Kompas, który przyznają media Fratrii, czyli imperium medialnego senatora PiS Grzegorza Biereckiego, pod kierownictwem braci Karnowskich. Polski Kompas to wyróżnienia połączone z wydaniem rocznika o tematyce ekonomicznej.

Nagrody te „dedykowane są osobom i firmom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski”. Główne wyróżnienie za rok 2020 trafiło właśnie do Sasina.

Sasin dostał wyróżnienie za „udowodnienie, że patriotyzm gospodarczy oznacza przede wszystkim sprawne podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji oraz działań, których celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo kraju i obywateli, a także rozsądne łączenie w polityce antycovidowej zachowania bezpieczeństwa pracowników i utrzymania gospodarki”.

– Wicepremier Jacek Sasin dobrze i trafnie prognozuje wyzwania, wskazuje zagrożenia najbliższych miesięcy. Przekonaliśmy się po raz kolejny wyraźnie, jakie znacznie ma tutaj Skarb Państwa i jak mogą nam pomóc spółki Skarbu Państwa – chwalił Sasina Michał Karnowski.

Jacek Sasin otrzymał nagrodę Polski Kompas 2020 za sprawne podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji. Żyjemy w najwspanialszym ze światów. pic.twitter.com/zliVcIMGBC — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 25, 2020

– Tak wiele lat Polacy byli trzymani w przeświadczeniu, że państwo nie ma swojej roli w gospodarce, że kapitał nie ma narodowości, że to dobrze, a każda własność państwa w gospodarce to relikt minionej epoki i powinno to być z gospodarki wyrugowane. Ten rok pokazał, że to niewłaściwe myślenie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz jego polityka, która mówi, że polska własność i polski kapitał to najważniejsza rola w bezpieczeństwie Polaków. To najwięksi przedstawiciele polskiego kapitału w takich sytuacjach, z jakimi borykamy się dzisiaj, spółki pokazały, że mogą być skutecznym narzędziem dla państwa, dla władzy, do skutecznej walki z koronawirusem – stwierdził Sasin.

Źródło: Donald.pl