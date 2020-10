Mentzen przejechał się po Sasinie. „Odważnie, bez żadnych kompromisów, bez chwili zawahania, bez podstawy prawnej wydał 70 mln zł”

Jacek Sasin otrzymał w ubiegłym tygodniu nagrodę Polskiego Kompasu, przyznawaną przez wydawnictwo Fratria, w którego skład wchodzi portal wPolityce.pl. Kontrowersyjne wyróżnienie skomentował Sławomir Mentzen.

„Jacek Sasin otrzymał nagrodę Polski Kompas 2020 za sprawne podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji. Odważnie, bez żadnych kompromisów, bez chwili zawahania, bez podstawy prawnej wydał 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły. W oficjalnej relacji z uroczystości napisano, że nagroda dla wicepremiera Sasina dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem” – ironizował Mentzen, który w taki sposób postanowił skomentować żenujące przedstawienie w kręgu wzajemnej adoracji.

– Wicepremier Jacek Sasin dobrze i trafnie prognozuje wyzwania, wskazuje zagrożenia najbliższych miesięcy. Przekonaliśmy się po raz kolejny wyraźnie, jakie znacznie ma tutaj Skarb Państwa i jak mogą nam pomóc spółki Skarbu Państwa – mówił podczas gali Michał Karnowski.

Z kolei sam Sasin zachwycał się nad działaniami Prawa i Sprawiedliwości.

– Tak wiele lat Polacy byli trzymani w przeświadczeniu, że państwo nie ma swojej roli w gospodarce, że kapitał nie ma narodowości, że to dobrze, a każda własność państwa w gospodarce to relikt minionej epoki i powinno to być z gospodarki wyrugowane. Ten rok pokazał, że to niewłaściwe myślenie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz jego polityka, która mówi, że polska własność i polski kapitał to najważniejsza rola w bezpieczeństwie Polaków. To najwięksi przedstawiciele polskiego kapitału w takich sytuacjach, z jakimi borykamy się dzisiaj, spółki pokazały, że mogą być skutecznym narzędziem dla państwa, dla władzy, do skutecznej walki z koronawirusem – mówił…

„W kolejnych edycjach tej finansowanej przez spółki Skarbu Państwa imprezy spodziewam się nagród dla twórców polskiego samochodu elektrycznego i budowniczych polskiej elektrowni jądrowej. Nie należy też zapomnieć o autorach sukcesu ORP Ślązak i elektrowni w Ostrołęce. Specjalna nagroda w ramach patriotyzmu gospodarczego zostanie przyznana autorom kolejnych lockdownów, opodatkowania CIT spółek komandytowych i zaorania polskiego rolnictwa” – wymieniał porażki partii rządzącej Mentzen.

„Gratuluję laureatowi i trzymam kciuki za niestrudzonych twórców polskiej wersji państwa dobrobytu” – zakończył Mentzen.