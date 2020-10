Michalkiewicz wskazał, kto stoi za protestami. „To operacja przygotowana, skoordynowana i opłacona. Wściekłe baby realizują jego scenariusz i są na tyle głupie, żeby myśleć, że robią mu na złość” [VIDEO]

W rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!” Tomaszem Sommerem Stanisław Michalkiewicz odniósł się do przewalających się przez polskie ulice rozruchów feministek i skrajnej lewicy. Zdaniem publicysty data wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji eugenicznej mogła być przypadkowa, „chociaż nie sądzi”.

– Myślę, że to jest kolejna intryga naczelnika państwa, który w ten sposób wysunął, bo to mu się udało, na pierwszą linię frontu Kościół katolicki. Bo główny atak przecież poszedł na Kościół – stwierdził Stanisław Michalkiewicz.

– Naczelnik państwa, w obliczu kryzysu Zjednoczonej Prawicy, w obliczu protestów rolników przeciwko ustawie o ochronie zwierząt itd., postanowił sprowokować wściekłe baby do tego, żeby wyciągnąć Kościół na pierwszą linię frontu. Jeśli tak było, jak przypuszczam, to chylę czoła przed umiejętnością intrygi Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że po pierwsze udało mu się sprowokować wściekłe baby, które realizują jego scenariusz, nakreślony przez niego. I jeszcze w dodatku są na tyle głupie, żeby myśleć, że robią mu na złość – mówił.

– A to, że nasze państwo nie funkcjonuje, to właśnie mieliśmy pokaz tego w ostatni weekend. Z jednej strony policja radiowozami goni faceta, który maseczki nie założył, a tutaj słonia w menażerii przepuszcza – skwitował Michalkiewicz.

Michalkiewicz zwrócił także uwagę na ogólnopolski zasięg protestów i koordynację w skali krajowej.

– Zostały przygotowane plakaty, zostało przygotowane logo w postaci tej błyskawicy i wszystkie te poczynania były skoordynowane. I został wskazany nieubłaganym palcem cel, właśnie w postaci kościołów – dodał publicysta.

– Z tego wynika, że ktoś dał na to pieniądze, że ktoś to skoordynował i widać, że to sprawnie zrobił – ocenił. Zdaniem publicysty, należy zapytać m.in.: „Co o tym sądzi ta szajka pod tytułem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. – Bo wygląda na to, że ona nic nie robi, że nie ma tutaj żadnego rozpoznania – stwierdził.

Stary grandziarz zapłacił?

Michalkiewicz wskazał także prawdopodobnego sponsora protestów aborcjonistów.

– To jest operacja przygotowana, skoordynowana i sfinansowana. Nie mówię, że wszystkie uczestniczki biorą pieniądze za to, bo oczywiście nie. Ale ponieważ stary grandziarz finansowy wyłożył na takie rzeczy właśnie 18 mld dolarów, no to organizatorzy dysponują zapewne poważnym budżetem. Co więcej, wydaje mi się, że to źródło inspiracji jest bardzo prawdopodobne, dlatego że w przeddzień tych demonstracji Helsińska Fundacja Praw Człowieka – która od Sorosa bierze pieniądze za pośrednictwem Instytutu Społeczeństwa Otwartego, chyba też Fundacji Batorego – wezwała sędziów i lekarzy, żeby nie respektowali wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To już jest jawny bunt – wskazał.

Źródło: NCzasTV