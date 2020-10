Prof. Kuna obnaża prawdę o koronawirusie. „Nie boję się, bo mam wiedzę. Jest to normalny wirus przeziębienia”

Pulmonolog, alergolog prof. Piotr Kuna w kilku wywiadach m.in. dla Radia Łódź czy Medonet.pl obnażył wiele absurdów związanych z koronapaniką. – Nie, nie boję się bo mam wiedzę. Jest to normalny wirus przeziębienia, który się szerzy podobnie jak inne wirusy wywołujące infekcje dróg oddechowych – powiedział w jednej z rozmów.

– Co by było gdyby dostała pani dzisiaj rano taki komunikat: „Zidentyfikowano w Polsce 3 tys. chorych na raka, z czego 400 chorych umarło”. Co by wtedy ludzie zaczęli myśleć? (…) A tak jest. Tylko nikt o tym nie mówi – porównał sytuację związaną z problematyką chorób onkologicznych, które realnie i masowo zabijają ludzi.

Profesor Piotr Kuna zasugerował też, że powinniśmy zwrócić większą uwagę na zwykłą grypę. – W ubiegłym sezonie 2019-2020 mieliśmy w Polsce – to są oficjalne dane – 3,8 mln zakażeń wirusem grypy i pacjentów z objawami grypy – podał.

W kontekście koronawirusa podał również, że jego objawowość jest na bardzo niskim poziomie. – 15 proc. ma objawy tej choroby, a 85 proc. tylko dodatnie wyniki na obecność wirusa, ale jest bezobjawowa – tłumaczył.

– Wprowadzenie ponownego lockdownu i zamkniecie szkół nie ma uzasadnienia – stwierdził w rozmowie z Radiem Łódź pulmonolog, kierownik katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego zdaniem konsekwencje zamykania szkół w dalszej perspektywie będą bardzo poważne, tymczasem nie ma dowodów na to, że w placówkach edukacyjnych transmisja patogenu jest większa nić gdzie indziej.

Kuna zapewniał też, że w naszym kraju nie ma problemów z ilością łóżek. – Polska ma jedną z największych liczb łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców w Europie. To jest tylko kwestia zmiany pewnych zasad i organizacji. Można zwiększyć dostępność łóżek dla pacjentów z COVID-19 z tysiąca do 10 tysięcy. To jest ruch, który można wykonać w tydzień, przy dobrej organizacji – podkreślił.

Źródło: MedOnet.pl, Radio Łódź, NCzas.com