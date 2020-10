Profanacje i ataki na kościoły. Jest odpowiedź katolików. „WARA wam od naszych Świętości!”

Portal PCh24.pl oraz strona STOP prześladowaniom chrześcijan zapoczątkowały akcję „WARA wam od naszych Świętości!”.

„Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją tzw. aborcji eugenicznej wywołał olbrzymią falę protestów ze strony feministek, aborcjonistów i skrajnej lewicy. Niestety dźwięków krytyki wobec walki o życie nienarodzone nie brakuje także ze środowiska tzw. katolików otwartych” – podkreślili organizatorzy.

„Wulgaryzmy, nawoływania do nienawiści… – tym zaczynały się protesty. W niedzielę przedstawiciele cywilizacji śmierci poszli o krok dalej. Zaczęli dewastować kościoły, przerywać Msze Święte i dokonywać prób profanacji Najświętszego Sakramentu” – zwrócili uwagę.

Katolicy sprzeciwiają się zarówno profanacjom, do których posuwa się lewica, jak i promowaniu aborcji.

„Nie ma naszej zgody na opluwanie naszych świętości! Nie ma także naszej zgody na promowanie aborcji i nawoływania do mordowania dzieci! Udostępnij to wydarzenie i okaż swoje wsparcie tej Bożej sprawie.

Mówimy stanowcze NIE! aktom agresji skierowanym przeciwko katolickim świątyniom!

Mówimy stanowcze NIE! profanacjom kościołów!

Mówimy stanowcze NIE! przerywaniu nabożeństw!

Mówimy stanowcze NIE! atakom na Najświętszy Sakrament!

Mówimy stanowcze NIE! agresji przeciw chrześcijanom!” – dodali.

Do akcji można dołączyć tutaj.

Jak podkreśla portal PCh24.pl, „mimo zagrożenia epidemicznego”, skrajna lewica wyprowadziła na ulice „tysiące rozhisteryzowanych osób, które domagają się zachowania w mocy dotychczasowego bezprawia lub nawet wprowadzenia «aborcji na życzenie», co oczywiście także łamałoby Konstytucję RP (stworzoną, swoją drogą, przy wielkim udziale polityków SLD)”.

Protesty nie skończyły się jednak na marszach z „symboliką podobną do emblematów stosowanych w przeszłości przez SS i Hitlerjugend”. W kilku miastach bowiem doszło w niedzielę do ataków na kościoły i utrudniania sprawowania kultu religijnego. Wierni w wielu parafiach czynnie stanęli jednak w obronie kościołów.

W Warszawie kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu broniła Straż Marszu Niepodległości. Teraz prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie „Straży Narodowej”.

.@RBakiewicz: To, z czym mamy do czynienia, to jest rewolucja. Nie możemy pozostać bierni, więc powołujemy #StrażNarodowa która będzie bronić naszych kościołów. pic.twitter.com/Kqzk9BDxPt

— Roty Niepodległości (@RotyMN) October 26, 2020