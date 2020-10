To koniec kin? Najnowszy Bond za 600 mln dolarów może trafić do Apple lub Netflixa?

600 mln dolarów – tyle za prawa do najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda miała zażądać wytwórnia MGM. Sam producent oficjalnie zaprzeczał, aby mógł zrezygnować z premiery kinowej, ale wszystko wskazuje na to, że cena padła, ale jest „zaporowa”.

Informację o planach premiery na VOD podał m.in. Drew McWeeny, scenarzysta i krytyk filmowy. Negocjacje potwierdzili informatorzy magazynu „Variety”.

I can't get my head around the idea that we may well see James Bond debut on Apple TV+ or Netflix. The numbers I've been hearing the last few days are I N S A N E…

— BooMcScreamy (@DrewMcWeeny) October 22, 2020