Czy maseczki działają? Pisma medyczne odmawiają publikacji wyników badań duńskich naukowców

Duńscy naukowcy mają kłopoty z publikacją swych badań dotyczących skuteczności maseczek w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Według nieoficjalnych doniesień wyniki badań stoją w poprzek oficjalnym twierdzeniom WHO i rządów państw zalecającym noszenie maseczek.

Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Rigshospitalet jako pierwsi na świecie przeprowadzili kompleksowe badania dotyczące skuteczności maseczek. Miały one odpowiedzieć na pytania czy maseczki zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa, czy tez nie.

Jak informuje największy duński dziennik „Berlingske” naukowcy mają duże kłopoty z publikacją swych badań.

„Od tygodni media i badacze na całym świecie z coraz większym niecierpliwością czekają na publikację kompleksowego duńskiego badania na temat wpływu, lub braku, noszenia maseczek w przestrzeni publicznej podczas pandemii koronawirusa” – pisze dziennik.

Wszyscy powiedzieli NIE

„Obecnie jeden z badaczy zaangażowanych w badanie powiedział, że ukończone wyniki badań zostały odrzucone przez co najmniej trzy wiodące światowe czasopisma medyczne. Należą do nich „Lancet”, „New England Journal of Medicine” i czasopismo „American Medical Association JAMA”.

– Wszyscy powiedzieli, że nie – mówi gazecie główny lekarz na Wydziale Badań Szpitala North Zealand, profesor Christian Torp-Pedersen.

Profesor nie chce jednak ujawniać uzasadnienia czasopism. Inny z autorów badań profesor Thomas Benfield napisał na Twitterze, że badanie zostanie opublikowane „gdy tylko znajdzie się czasopismo na tyle odważne, aby zaakceptować wyniki”.

Decyzja rodzi spekulacje

Ten komentarz jak i to, że odmawia się publikacji wyników badań przeprowadzonych przez bardzo poważne duńskie instytucje rodzi spekulacje dotyczące wniosków do jakich doszli duńscy naukowcy. Coraz częściej mówi się, iż są one sprzeczne z tym co głosi WHO, czy choćby, amerykańskie Centrum Kontroli Chorób w USA (CDC).

Obowiązek noszenia maseczek został narzucony przez większość rządów, mimo licznych głosów, iż są one nieskuteczne i same powodują różne problemy zdrowotne.

Duńscy naukowcy nie chcą jednak zdradzić jakie są konkluzje ich badań. Mówią o etyce badaczy i o tym, że czekają na publikacje w profesjonalnym piśmie, bo to zbyt poważna sprawa, by miała stawać się medialną sensacją.