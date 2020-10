Dr Ozdyk: Gdzie jest Grzegorz Braun. Czy będzie STAN WYJĄTKOWY? [VIDEO]

Czy PiS wprowadzi stan wyjątkowy na terenie całego kraju? Dr Sławomir Ozdyk przewiduje kolejne ruchy Jarosława Kaczyńskiego.

Dr Sławomir Ozdyk był gościem telewizji NCzasTV. W rozmowie z dr. Tomaszem Sommerem oceniał ruchy rządu PiS związane z epidemią Covid-19.

Na początku rozmowy politolog zwrócił uwagę, że do wprowadzenia pełnego lockdownu szykują się już Niemcy. Berlin już od dłuższego czasu, podobnie jak Warszawa, wprowadza kolejne obostrzenia metodą „salami”.

Odnosząc się do tego, co dzieje się w Polsce rozmówcy odnieśli się do zamieszek na ulicach. Zdaniem dr. Ozdyka znamienne jest to jak odmiennie zachowuje się policja wobec agresywnych lewaków, a jak np. wobec demonstrantów biorących udział w Marszu o Wolność.

Natomiast to właśnie wydarzenia na ulicach polskich miast mają być usprawiedliwieniem dla rządu PiS do wprowadzenia kolejnego pełnego lockdownu.

– Ogłoszenie czerwonej strefy w Polsce odbija się na pracownikach transgranicznych, branży fitness, basenach, branży beauty itd. Gdzieś już przeczytałem pytania, kto przyjdzie i kupi masę upadłościową o nazwie Polska, gdy już wszystko pozamykają. (…) W Niemczech w mediach społecznościowych bardzo dużo już się mówi o potężnych międzynarodowych korporacjach finansowych, które wykupują hotele – wskazał dr Ozdyk.

Źródło: NCzasTV