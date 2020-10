Histeria Macierewicza po słowach Winnickiego o Kaczyńskim. Były szef MON chciał przerwać obrady

Zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia Sejmu i zwołanie Konwentu Seniorów w związku ze skandalicznymi słowami, które oskarżały Jarosława Kaczyńskiego o to, co jest winą tych, którzy dzisiaj atakują życie ludzkie – powiedział we wtorek poseł PiS Antoni Macierewicz.

We wtorek minister rodziny Marlena Maląg przedstawiła w Sejmie informację na temat pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami m.in. w ramach programu „Za życiem”. Szefowa MRiPS omówiła także ewentualne skutki realizacji wyroku TK w sprawie aborcji.

Po wystąpieniu Maląg wypowiadali się reprezentanci poszczególnych klubów i kół poselskich.

Poseł Konfederacji Robert Winnicki podkreślił, że kraj jest w chaosie. – Gospodarka jest w zapaści, a wy tutaj razem z panem Kaczyńskim, który celowo karze policji zachowywać się biernie pod kościołami, żeby była jak największa profanacja, żeby jak najwięcej pomników zostało profanowanych, bo to, co urządzacie dzisiaj tutaj w tej Izbie i na ulicach, to jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. To Jarosław Kaczyński rozpala razem z wami, którzy jak marionetki w tym teatrzyku się dajecie używać po to, żeby przykryć dzisiaj kryzys państwa, chaos w państwie i kryzys gospodarczy – powiedział poseł Konfederacji.

– Dzieci pod ochronę, matki i rodzice ze wsparciem państwa, a Jarosław Kaczyński do dymisji – zaproponował Winnicki.

Po słowach posła Konfederacji na mównicę wszedł rozemocjonowany Antoni Macierewicz z wnioskiem formalnym. – Pani marszałek, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia i zwołanie Konwentu Seniorów w związku ze skandalicznymi słowami, które przed chwilą padły, które oskarżały pana Jarosława Kaczyńskiego o to, co jest winą tych barbarzyńców, tych którzy dzisiaj atakują życie ludzkie – powiedział.

– Bardzo proszę pana posła, żeby nigdy więcej takie kłamstwa z pana ust nie padły, bo one są skandaliczne i niedopuszczalne – dodał Macierewicz, zwracając się do Winnickiego.

Winnicki od wczoraj zarzuca Kaczyńskiemu, że ten specjalnie nie wydał rozkazu skutecznej obrony polskich kościołów przez lewackich barbarzyńców. „Reakcją policji na te wydarzenia w całym kraju, jest bierność. Gdyby dostała polecenie nie dopuszczać do aktów wandalizmu, zajęłoby to kilka chwil. Znam doskonale jej możliwości np. z protestów przeciw rządom PO w 2014. Dopuszczenie do profanacji jest w planie Kaczyńskiego” – przypomniał wcześniej na Twitterze Konfederata.

Reakcją policji na te wydarzenia w całym kraju, jest bierność. Gdyby dostała polecenie nie dopuszczać do aktów wandalizmu, zajęłoby to kilka chwil, znam doskonale jej możliwości np. z protestów przeciw rządom PO w 2014. Dopuszczenie do profanacji jest w planie Kaczyńskiego. 2/2 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) October 27, 2020

Źródła: PAP, NCzas.com