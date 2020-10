Policja zatrzymała b. menedżera Roberta Lewandowskiego. „Groził piłkarzowi i chciał wymusić 20 mln euro”

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali we wtorek Cezarego K. Były współpracownik Roberta Lewandowskiego jest podejrzany o kierowanie gróźb wobec piłkarza, które miały go zmusić do zapłaty 20 mln euro.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś, śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec „wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”, celem zmuszenia go do zapłaty 20 mln euro na rzecz Cezarego K. Robert Lewandowski ma w tej sprawie status pokrzywdzonego.

Aktualnie trwają przeszukania miejsca zamieszkania Cezarego K.

PAP