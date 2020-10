Agenda Immunizacji 2030 przewiduje obowiązek szczepień? „Świat, w którym KAŻDY korzysta ze szczepionek”

W związku z panującą pandemią Covid-19, i planami zakupu przez Komisję Europejską szczepionek dla obywateli UE, warto zapoznać się z założeniami Agendy Immunizacji 2030 opracowanej przez WHO. Czy szczepienia na koronawirusa będą obowiązkowe? Wiele osób się tego obawia.

„Jeśli odmówią, zmusimy ich!”

Te słowa, cytowane przez Redactie 24, wypowiedział belgijski minister sprawiedliwości – Koen Geens. Padły podczas dyskusji o zakupie przez Komisję Europejską od 300 do 600 mln dawek szczepionki na Covid-19 „w zależności od tego, czy potrzebna jest jedna czy dwie dawki [szczepionki] na osobę”. W komunikacie prasowym z 26 czerwca belgijskiej grupy nadzorczej Initiative Citoyenne („Inicjatywa obywatelska”), stwierdzono, że Komisja Europejska „podjęła się pilnego złożenia zamówienia na szczepionki przeciwko koronawirusowi, bez cienia przejrzystości”.

Agenda Immunizacji 2030

W kontekście zakupu przez UE szczepionek, i słów belgijskiego polityka, warto przyjrzeć się działaniom poważanego przez Unię WHO.

Mowa tu o IA2030. W dotyczącym szczepień dokumencie czytamy, że „wizja, strategiczne priorytety i cele są dostosowane do potrzeb kraju. Ramy IA2030, jako strategia adaptacyjna i elastyczna, mają być dostosowane przez kraje do ich lokalnego kontekstu i być zmieniane przez całą dekadę w miarę pojawiania się nowych potrzeb i wyzwań”.

Jednak w innym ustępie jest już taki tekst: „IA 2030 przewiduje świat, w którym każdy, wszędzie, w każdym wieku, w pełni korzysta ze szczepionek w celu poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia”.

Wchodząc w nową dekadę, z nową agendą WHO, w czasie pandemii, powstaje obawa, że jeśli pojawi się szczepionka na Covid-19, to będzie ona obowiązkowa.

„Szczepienia to inwestycja na przyszłość, tworząca zdrowszy, bezpieczniejszy i bardziej zamożny świat dla wszystkich” – czytamy na końcu tekstu opublikowanego na stronie WHO. Nawet jeśli ktoś zgadza się z tym stwierdzeniem, to nikt nie ma prawa uszczęśliwiać innych na siłę – przy użyciu przymusu.

Źródło: WHO, Redactie 24, childrenshealthdefense.org