Cyberpunk 2077 przesunięty. CD Projekt przeprasza

CD Projekt poinformował, że Cyberpunk 2077 nie będzie gotowy 19 listopada. Nowa premiera gry została wyznaczona na 10 grudnia.

Twórcy serii „Wiedźmin” poinformowali, że gra Cyberpunk 2077 niestety nie będzie gotowa na 19 listopada. CD Projekt kolejny raz zmuszony jest przesunąć premierę swojego hitu.

Polskie studio przeprosiło graczy i w specjalnym oświadczeniu wyjaśniło powody przesunięcia premiery.

– Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim musimy się obecnie zmierzyć jest jednoczesna premiera gry na konsole bieżącej generacji, konsole nowej generacji oraz PC, co oznacza konieczność przygotowania i przetestowania aż dziewięciu odrębnych wersji (Xbox One/X, wersji kompatybilnych z Xbox Series S|X, PS4/Pro, wersji kompatybilnej z PS5 oraz PC i Stadia) i wszystko to musimy zrobić pracując z domu. Biorąc pod uwagę fakt, że w toku produkcji „Cyberpunk 2077” zaczął być traktowany niemal jak gra dedykowana na nową generację konsol, musimy upewnić się, że wszystko działa jak należy – wskazali szefowie CD Projekt.

– Niektórzy spośród was mogą zastanawiać się, jak dzisiejszy komunikat ma się do informacji, że gra już jakiś czas temu osiągnęła status „gold”. Zakończenie procesu certyfikacji, równoznaczne z osiągnięciem statusu „gold”, oznacza, że gra jest gotowa, może zostać ukończona i zawiera całą planowaną zawartość. Nie oznacza natomiast, że zaprzestaliśmy prac związanych z podnoszeniem jej jakości. Wręcz przeciwnie, na tym koncentrują się wysiłki, które doprowadzą do wydania tzw. Day 0 patcha w dniu premiery. To właśnie ten etap projektu został przez nas niedoszacowany – poinformował wiceprezes Marcin Iwiński i członek zarządu Adam Badowski.

Polacy są kolejnym studiem, które w ostatnich tygodniach zaliczyło duży poślizg. Również Activision Blizzard, dla którego polskie wersje gier robił niegdyś CD Projekt, ogłosił, że nie zdąży wydać gry „World of Warcraft: Shadowlands” 27 października i przesunął premierę na nieznany termin.

Źródło: CD Projekt