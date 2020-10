Dzicz nie odpuszcza. W Myśliborzu brutalnie pobito księdza. „To jest najlepsze, że to ksiądz” [WIDEO]

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w całej Polsce dochodzi o aktów agresji w głównej mierze skierowanych przeciwko Kościołowi, a także duchownym. Akt takiego wandalizmu zarejestrowany został na jednej ze stacji benzynowych w Myśliborzu. Na nagraniu widać jak agresor bije księdza.

Rozwścieczeni bojówkarze, którzy myślą, że właśnie opowiedzieli się po stronie kobiet, są wykorzystywani przez lewactwo do walki ideologicznej. Kończy to się tak, jak widzieliśmy na wielu nagraniach spod świątyń, gdzie rozwścieczone tłumy wznosiły wulgarne okrzyki na temat Kościoła.

W Myśliborzu natomiast doszło do brutalnego pobicia księdza. Jeden z bojówkarzy zaczął nagle iść w kierunku duchownego. Ten wystawił ręce, żeby unikać ciosów, ale nic to nie dało. Agresor zaczął okładać pięściami ofiarę. W tle słychać jak jeden z uczestników krzyczy: „ale to jest ksiądz, spokojnie”. Na co inny dopowiada: „to jest najlepsze, że to ksiądz”.

„Mam już nagranie z pobicia księdza w #Myślibórz, ustaliliśmy dane personalne księdza i zaoferujemy pomoc prawną, aby doprowadzić do skazania bandytów” – pisze szczeciński radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki.