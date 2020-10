Mentzen o stanowisku partii KORWiN: muszę zgłosić votum separatum

Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jacek Wilk nagrali film, w którym przedstawili oficjalne stanowisko partii KORWiN, wchodzącej w skład Konfederacji, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sławomir Mentzen, wiceprezes KORWiN, oficjalnie wyraził odmienną opinię na ten temat.

– My złożyliśmy swoje podpisy, ponieważ nie zgadzamy się na to, żeby istniała przesłanka eugeniczna do tego, żeby usuwać ciąże. Nie zgadzaliśmy się, nie zgadzamy się i się nie zgodzimy. Zawsze było to w naszym programie i zawsze szliśmy z tym przesłaniem – mówił Artur Dziambor, odnosząc się do podpisów pod wnioskiem do TK.

– Po wyroku trybunału musimy powiedzieć sobie jasno, że trzeba zrobić drugi krok. Ten drugi krok to jest przesłanka letalna, czyli z tej grupy, która dotychczas funkcjonowała jako grupa eugeniczna, czyli np. dzieci z zespołem Downa, dzieci z zespołem Turnera, wyłączyć tę grupę dzieci, które niestety nie mają szansy przeżyć poza łonem matki (…) Myślę, że coś takiego moglibyśmy nazwać nowym kompromisem aborcyjnym, który wkrótce pojawi się jako obowiązujące prawo – stwierdził polityk Konfederacji.

Pełne stanowisko i wypowiedzi pozostałych polityków można obejrzeć na załączonym poniżej filmie.

Ze stwierdzeniami partyjnych kolegów nie zgadza się Sławomir Mentzen. Jest w tej sprawie fundamentalistą i uważa, że każde życie powinno być chronione, włącznie z dziećmi mającymi wady letalne i niezdolnymi do przeżycia poza łonem matki.

„Niestety nie mam wyjścia, muszę zgłosić votum separatum. Jestem katolikiem, byłem, jestem i będę za życiem. Nie do takiej partii wstępowałem. Korwiniści zawsze głośno i wyraźnie głosili prawdę, nieważne ile osób ją popierało. Dlatego właśnie wstąpiłem do partii KORWiN. Liczę na zaprzestanie głoszenia tez sprzecznych z programem naszej partii” – oświadczył Mentzen.