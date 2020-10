Niemieckie media o zatrzymaniu byłego posła Platformy Obywatelskiej i menedżera Roberta Lewandowskiego

Sprawa zatrzymania przez prokuraturę byłego posła na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej, Cezarego Kucharskiego jest szeroko komentowana w niemieckich mediach.

W końcu Kucharski to były menedżer Roberta Lewandowskiego, bardzo dobrze znany w niemieckim środowisku piłkarskim. To Kucharski prowadził karierę Lewandowskiego przez blisko 10 lat. Negocjował transfer z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, a potem przejście z BVB do Bayernu Monachium. Na przełomie 2017 i 2018 roku ich drogi się rozeszły.

27 października Kucharski został zatrzymany przez prokuraturę pod zarzutem szantażu. Konflikt obu panów narastał od lat i znajdzie swój finał w sądzie. Co o zatrzymaniu byłego posła PO piszą niemieckie media? Czytaj dalej »