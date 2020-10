PiS wczoraj uchwalił ustawę. Dziś przygotował drugą, która kasuje pierwszą

Prawo i Sprawiedliwość we wtorek uchwaliło ustawę, w ramach której lekarze walczący z Covid-19 mieliby otrzymać 100 proc. podwyżki wynagrodzenia. Dzień później, w środę, władza przyszykowała ustawę, która te podwyżki kasuje.

W nocy z wtorku na środę Sejm głosował 41 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Posłowie poprali – mimo zgłoszonego na komisji negatywnego stanowiska rządu – propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

PiS chciał, by dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwał tylko tym lekarzom, którzy zostali „odgórnie” skierowani przez wojewodów do walki z ogłoszoną pandemią.

Ale PiS się pomylił i zagłosował „za” poprawką Senatu, zamiast „przeciw”. Czyli przyznał podwyżki wszystkim lekarzom walczącym z Covid-19, a nie tylko tym skierowanym przez wojewodów.

Przez chwilę władza rozważała reasumpcję głosowania, lecz taka powtórka nie miałaby podstaw prawnych, bo nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości przy głosowaniu.

Dlatego PiS szykuje już nową ustawę, którą lada moment podda pod głosowanie. Jeśli tym razem posłowie nie pomylą się – czyli dostaną właściwe wytyczne „z góry” – i nacisną odpowiedni przycisk we właściwym momencie, to poprawkę, którą wczoraj przegłosowali, zastąpią nowym prawem, czyli po prostu ją odrzucą.

„HIT!!! Wczoraj PiS walnął się w głosowaniu i przypadkiem uchwalił 100% podwyżki dla lekarzy zajmujących się pacjentami z Covidem. Zorientowali się po głosowaniach. No i co? No i właśnie wjeżdża ustawa kasująca te podwyżki. Kto daje i odbiera. Tak jak mówiłem, pilot nie leci” – skomentował sejmowe wydarzenia poseł Artur Dziambor z Konfederacji.

