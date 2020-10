Serwilizm PiS kosztuje Polskę miliardy i setki miejsc pracy. Ogromne centrum badawcze zamiast w Polsce powstanie na Węgrzech

Huawei ogłosił otwarcie w Budapeszcie swego centrum badawczo-rozwojowego. Pierwotnie miało ono powstać w Polsce, ale po tym jak rząd PiS zaczął utrudniać Chińczykom działalność w Polsce, ci zainwestują pół miliarda dolarów na Węgrzech.

W 2019 roku Tonny Bao, dyrektor zarządzający Huawei w Polsce, obwieścił, że firma planuje otworzyć centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie i centrum pomocy technicznej w Katowicach. W samym centrum R&D firma planowała zatrudnić w ciągu 3 lat 500 specjalistów IT. Łącznie w ciągu trzech lat firma zamierzała wydać na inwestycje w Polsce kolejne 2 mld zł.

Nic z tego nie będzie. Zamiast w Warszawie centrum powstanie w Budapeszcie. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Wszystko z powodu serwilistycznej postawy rządu PiS wobec administracji amerykańskiej. Chodzi mianowicie o wojnę handlową pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Jedną ze spornych kwestii jest rozwój sieci 5G i tego, kto będzie dostawcą infrastruktury do niej. Amerykanie naciskają na polski rząd, by wykluczył z przetargów na 5G chińską firmę Huawei. Pretekstem mają być sprawy związane z cyberbezpieczeństwem. Tak naprawdę chodzi o to, by bez względu na koszty Polska kupiła sprzęt od Amerykanów. W tej m.in. sprawie do Polski przyleciał w sierpniu sekretarz Mike Pompeo. Za tym otwarcie lobbuje też ambasador Mosbacher.

Serwilistyczna postawa PiS wobec Amerykanów może kosztować Polskę miliardy dolarów. Szacuje się, że infrastruktura komórkowa w Polsce jest postawiona w 60 proc. na sprzęcie Huaweia. Powstające obecnie sieci 5G bazują na istniejącej infrastrukturze 4G. Do urządzeń wcześniejszej generacji dokłada się tylko nowe elementy. Całkowita eliminacja Huawei oznaczałaby konieczność wymiany ogromnej części infrastruktury komórkowej. To oczywiście musiałoby przełożyć się na ceny usług – podrożałyby one.

Według Instytut Oxford Economic koszty ewentualnego wyłączenia Huaweia z części sieci mogą wynieść nawet 3 mld EUR rocznie w całej Europie. Polskę co roku kosztowałoby to ok. 120 milionów euro – ok. pół miliarda złotych rocznie przez najbliższe 15 lat.

Amerykanie twierdzą, że eliminacja Huawei to kwestia bezpieczeństwa. Jak dotąd nie przedstawili jednak żadnych przekonujących dowodów na wykorzystywanie Huawei do celów szpiegowskich. Amerykanie chcą, by Polska wsparła ich w wojnie handlowej z Chinami i kupiła sprzęt od amerykańskiej firmy Cisco. Tymczasem pozbycia się chińskiego producenta odmówili ostatnio m.in. Francuzi, Niemcy oraz Czesi.

Pierwsze efekty postawy PiS już są widoczne. To na Węgry, zamiast do Polski, trafi co najmniej pół miliarda dolarów inwestycji. Rząd Viktora Orbana nie ogląda się na to co powiedzą Amerykanie i – jeśli to się opłaca – zacieśnia więzy z Chinami w różnych obszarach, w tym infrastruktury. Już w zeszłym roku, gdy nasilała się amerykańska presja, węgierskie władze ogłosiły jednak, że będą budować sieć 5G z Huawei, bo nie ma dowodów, iż sprzęt tej firmy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.