W odmętach lewackiego szaleństwa. To nie kobiety mają miesiączkę, to „ludzie krwawią”

Tampax jest kolejną firmą, która przyłącza się do głoszenia lewicowych bzdur i propagandy. W swej najnowszej kampanii reklamowej w mediach społecznościowych producent podpasek i tamponów, oraz środków higieny dla kobiet całkowicie odrzucił biologię i stwierdził, że nie tylko kobiety mają miesiączkę.

Ewentualnie, że nie ma czegoś takiego jak miesiączka, a jest tylko „krwawienie ludzi”.

„Fakt: nie wszystkie kobiety mają miesiączki” – napisał Tampax na swoim koncie na Twitterze. „Również fakt: nie wszystkie osoby z miesiączką to kobiety. Świętujmy różnorodność wszystkich krwawiących ludzi”. Do tego dołączono hasztag o obalaniu mitów, czy dotyczące tego, że trans ma być piękne.

To idiotyczne, stojące całkowicie w sprzeczności z nauką twierdzenie wywołało oburzenie feministek. To środowisko jest zagrożone patologią zmiennopłciowości, gdy każdy facet, nawet ptaki jak podejrzany o bandyckie napady Michał Sz. może ogłosić się kobietą.

Jak podaje „Daily mail” rozpoczęły one akcje bojkotu firmy i wskazują, że Tampax, by przypodobać się niewielkiej liczbie zmiennopłciowców, którzy maja rojenia na temat swej płci naraził się ogromnej rzeszy swych klientek.

Pisarka i feministka Susan Dalgety, która wspierała autorkę JK Rowling, gdy ta była zaszczuwana przez zmiennopłciowców, powiedziała: „To biologiczny fakt, że do miesiączki potrzebujesz macicy i tylko kobiety ją mają. Samce zaś nie.

Kolejne działaczki oznajmiły, że takie twierdzenia godzą w kobiety. Okazuje się bowiem, że nikt się niczym od nikogo nie różni, nie ma różnych potrzeb, a wszystko zależy od jakiegoś widzimisię. Feministki walczyły o prawa kobiet, a teraz lewacka politpoprawność sprawia, że tak naprawdę kobiet nie ma.

Właściciel Tampax, amerykańska firma Procter & Gamble wydała bełkotliwe oświadczenie, które tylko zaogniło sytuację.

„Firma Tampax została założona przez kobietę-przedsiębiorcę ponad 80 lat temu. Od tamtej pory wspieramy i chronimy kobiety i to się nigdy nie zmieni” – napisano w oświadczeniu.

„Jednocześnie jesteśmy również zaangażowani w różnorodność i integrację i nieustannie dążymy do zrozumienia potrzeb wszystkich użytkowników naszych produktów” – napisali tak, jakby z tamponów i podpasek miały korzystać nie tylko kobiety.

„Niestety miesiączki są dla wielu tematem tabu – bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową i niezwykle ważne jest, aby każdy czuł się się sobą i aby mógł być sobą podczas tych rozmów na ten temat i kupując lub używając produkty na miesiączkę”.

Bojkot firmy Tampax ma coraz większy zasięg i może skończyć się dla niej gigantycznymi stratami tak, jak to stało się w przypadku amerykańskiego Gilette, które próbowało pouczać swych klientów co to znaczy być mężczyzną i wciskało im lewackie bzdury.

Fact: Not all women have periods. Also a fact: Not all people with periods are women. Let's celebrate the diversity of all people who bleed! 💙🎨: @gobeeharris #mythbusting #periodtruths #transisbeautiful pic.twitter.com/5s1416cZBw

— Tampax (@Tampax) September 15, 2020