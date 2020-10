Braun POWRÓCIŁ: W co gra Kaczyński? Dlaczego zdjął maskę? TAJEMNICZA INTERPELACJA [VIDEO]

Dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił wyjść na front i pokazać się od strony, która nie pozwalała PiS wygrywać wyborów? Sprawę komentuje poseł Grzegorz Braun.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyszedł z cienia i zaczął atakować swoich wrogów tak, jak nie robił tego od lat. Tym samym zdjął maskę i nie kryje się już za awatarami, które pozwoliły mu odzyskać władzę w 2015 roku.

Dlaczego zdecydował się na to dopiero teraz i co to może oznaczać dla PiS? Sprawę w telewizji NCzasTV komentował poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

– To co dzieje się dzisiaj w Polsce, jest lustrzanym odbiciem, tego co się już rozegrało, ale ma swoją kontynuację na Białorusi. Destabilizacja państwa, pod hasłami patriotycznymi, wolnościowymi, z zaangażowaniem – także z polskiej strony – agentów i pożytecznych idiotów – wskazał poseł Braun.

Jak ocenił poseł na Białorusi beneficjentem jest Rosja, natomiast w Polsce Niemcy. Braun wskazał też, że niemieckie media nie bez powodu publikują materiały, w których „pytają” dlaczego Polska nie prosi o pomoc Niemcy.

Ponadto ważną postacią zdarzeń w Polsce może być nowy ambasador Niemiec – syn ostatniego adiutanta Adolfa Hitlera Arndt Freytag von Loringhoven.

Ponadto poseł ocenił, że prezes PiS traci kontrolę nad sytuacją, a jego szef służb, gdy tylko trzeźwieje, zapewnia Kaczyńskiego, że nad wszystkim panuje.

Źródło: NCzasTV