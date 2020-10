Łukaszenka: Duda sfałszował wyniki wyborów w Polsce. „Tam protestują kobiety, robotnicy i chłopi”

Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, stwierdził w czwartek 29 października, że Andrzej Duda sfałszował wybory prezydenckie w Polsce. Dowodem na to mają być niepokoje społeczne w naszym państwie.

– Duda zwyciężył w Polsce, fałszując wybory. Tam nie było nawet procenta przewagi. Sfałszował – stwierdził Aleksandr Łukaszenka.

– Sytuacja jest tam [w Polsce – red.] niełatwa i nie rozwiąże się tak po prostu. Tam nie zbuntował się byle kto. Powstały kobiety i wiadomo, za co. Powstali chłopi, i wiedzą, za co. Powstali robotnicy, i też wiedzą, za co – tłumaczył swój punkt widzenia białoruski prezydent.

Słowa Łukaszenki są oczywiście odpowiedzią na podobne zarzuty formułowane przez polskich polityków, gdy to na Białorusi zaczęły się masowe protesty i niepokoje społeczne.

Prezydent Andrzej Duda ani polski MSZ nie odpowiedzieli jeszcze na te zarzuty.

Źródło: PAP, NCzas.coom