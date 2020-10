„Nieszablonowy” pomysł Koalicji Obywatelskiej. Ziemkiewicz: „Poraża. Dosłownie, poraża”

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak poinformował, że KO złoży wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Rafał Ziemkiewicz nie powstrzymał się od komentarza.

Tomasz Siemoniak stwierdził, że Jarosław Kaczyński ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce w ostatnich dniach.

– To on w czasie szalejącej pandemii doprowadził do wybuchu gigantycznych napięć społecznych. W obliczu tego wybuchu nie zachowuje się jak polityk odpowiedzialny, który powinien troszczyć się o polski naród, państwo, sytuację społeczną, tylko kolejnymi swoimi wypowiedziami destabilizuje państwo, nazywa opozycję parlamentarną przestępcami – mówił wiceszef PO.

– Każdy dzień funkcjonowania Jarosława Kaczyńskiego w rządzie przynosi straty i powiększa destabilizację, dlatego klub KO zgodnie z zapowiedzią ma gotowy wniosek o wotum nieufności i w ciągu kilku dni zostanie on złożony – grzmiał.

Polityk Platformy Obywatelskiej podkreślał również, że jest to sytuacja bezprecedensowa, ponieważ nigdy wcześniej nie składano takiego wniosku po zaledwie kilku tygodniach od objęcia stanowiska przez polityka.

– To początek rozliczania Jarosława Kaczyńskiego – zapowiedział.

Do „nieszablonowego” rozwiązania przedstawionego podczas konferencji prasowej KO.

„Bogactwo i świeżość pomysłów lewicowo-liberalnej opozycji, jej wizjonerstwo, umiejętność stawiania celnych diagnoz i budowania porywających programów, nieszablonowość politycznych inicjatyw… Poraża. Dosłownie, poraża” – skwitował w swoim stylu publicysta.

Źródła: 300polityka.pl/Twitter