Nikaragua w czołówce postępu. Więzienie za tzw. „fake newsy”

Lewicowa większość w parlamencie Nikaragui przegłosowała we wtorek 27 października ustawę, która grozi za rozpowszechnianie „fałszywych wiadomości” wyrokami do pięciu lat więzienia. Opozycja nie ma wątpliwości, że to bat na wolność słowa i „narzędzie represji”.

Tekst został przyjęty 70 głosami deputowanych Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN), który powrócił tam do władzy w 2006 roku. Szesnastu deputowanych opozycji głosowało przeciw pomysłowi prezydenta Daniela Ortegi. Dla nich jest to „ustawa – knebel”, bowiem o kwalifikacji informacji do „fałszywych wiadomości” będą decydować organy rządowe.

Za samo „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” grozić będzie kara czterech lat więzienia. Do lat 5, jeśli dodatkowo „podżegają one do nienawiści i przemocy”. Jeśli „zniekształcone informacje” zaszkodzą szacunkowi jakiejś osoby będzie to karane wyrokami od roku do 3 lat.

„To już koniec kłamców działających w mediach społecznościowych” – stwierdził zastępca szefa FSLN Emilio Lopez. „Nie pozwolimy już na nawoływanie do nienawiści (…), do chaosu za pośrednictwem środków komunikacji” – dodał. Ostrzegł, że ustawa zostanie zastosowana przede wszystkim wobec tych, którzy domagają się… przedterminowych wyborów. Ten postulat wybrzmiewa od czasu społecznego buntu w 2018 roku przeciwko rządowi prezydenta Ortegi.

Kneblowanie informacji w Nikaragui dotyczy nawet pandemii koronawirusa. Niezależne sieci lekarzy i obywateli kwestionowały oficjalne statystyki, które mówią, że w tym 6-milionowym państwie jest tylko 4900 potwierdzonych przypadków zarażenia i 147 zgonów. Niezależne źródła podają informacje o co najmniej 10258. zachorowaniach i 2721 zgonach.

Tymczasem rządy sandinistów chwalą się importowaną z Kuby opieką medyczną. Do niedawna wspierała ich też bogata w ropę Wenezuela, ale po katastrofie zgotowanej temu krajowi przez socjalistyczna władzę pomoc już nie dociera, a zadłużona Wenezuela pogrąża się w coraz większym kryzysie.

Źródło: AFP