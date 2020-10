PILNE! Kolejne ataki nożowników we Francji. Tym razem w Sartrouville i Lyonie

Do ataków nożowników dochodzi nie tylko w Nicei, gdzie zamordowano 3 osoby. Przypomnijmy, że tego samego dnia zaatakowano nożem ochroniarza konsulatu Francji w Arabii Saudyjskiej, a w Awinionie policja unieszkodliwiła szaleńca z nożem wykrzykującego „Allach Akbar”.

Po południu doszło do podobnego incydentu w Sartrouville w regionie paryskim. Policja zatrzymała w ostatniej chwili mężczyznę z nożem koło miejscowego kościoła św. Marcina. Zatrzymany groził, że chce zrobić to samo, co w Nicei. Wyszedł z domu uzbrojony w noż, a ojcu oświadczył, że powtórzy czyn zamachowca. To właśnie ojciec miał zawiadomić policję.

Część dzielnicy Plateau w Sartrouville jest obecnie otoczona przez policję. Przeszukała ona auto szykującego się do ataku terrorysty. Poinformowano, że nie było w nim materiałów wybuchowych. Ojciec podobno natychmiast ostrzegł policję, a ta szybko udała się na miejsce zdarzenia. Pojazd, którym poruszał się potencjalny terrorysta, został szybko namierzony. Mężczyznę udało się zatrzymać bardzo blisko kościoła Saint-Martin.

Aktualnie Aleja Roberta-Schumana, na końcu której znajduje się kościół, jest zamknięta dla ruchu. Ewakuowano też mieszkańców okolicznych domów.

Radykalny islamista uzbrojony w nóż został też aresztowany w centrum Lyonu. 26-letni terrorysta to Afgańczyk, znany francuskim służbom wywiadowczym. Był ubrana w dżelabę i wojskową kurtkę. Jego aresztowanie zapobiegło kolejnej tragedii.

Był uzbrojony w nóż i został aresztowany w czwartek rano w Lyonie. Został zauważony w pobliżu przystanku tramwajowego w 2. dzielnicy miasta, gdzie wymachiwał nożem z 30-centymetrowym ostrzem. Pierre Oliver, mer 2. dzielnicy Lyonu, mówi, że udało się „uniknąć nowej tragedii”.

Francuska policja od rana chroni też w Nicei inne kościoły i cmentarze. Informacje służb specjalnych mówiły o mobilizacji radykałów właśnie przed Wszystkimi Świętymi.

🔴🇨🇵[ALERTE] – Un individu a été interpellé par la police près d'une #église catholique #SaintMartin de #Sartrouville après qu'il ait menacé de "vouloir faire comme à #Nice". C'est ce qu'il aurait dit à son père avant de sortir de chez lui, armé d'un couteau. #Attaque #Attentat pic.twitter.com/xAbniWr7Au — La Plume Libre (@LPLdirect) October 29, 2020

Źródło: Le Parisien