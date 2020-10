Pogoda na Wszystkich Świętych. IMGW ostrzega [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w sobotę i niedzielę dla pięciu województw. Widoczność będzie znacznie ograniczona, co może stwarzać poważne zagrożenie na drogach. Oto, jaka auta spodziewana jest na Wszystkich Świętych.

Alert I stopnia obowiązuje w woj.: dolnośląskim, opolskim i łódzkim, warmińsko- mazurskim i podlaskim.

Według IMGW, na obszarach woj. dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego gęste mgły będą się utrzymywały przez całą sobotę i aż do niedzieli ok. godz. 7.30. Widoczność może zostać ograniczona do 200 m.

Z kolei na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu można się spodziewać mgieł, trwających od soboty do poniedziałku rano. Widoczność będzie ograniczona do 100 m.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prognoza pogody – 1.11

We Wszystkich Świętych w całym kraju temperatura umiarkowana – od 10 stopni Celsjusza na wschodzie, do 14-15 st. C. na zachodzie Polski. Wszelkie podróże utrudniać będzie wspomniana mgła. Opadów nie przewidziano.