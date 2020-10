„Spacer” kibiców Lecha przeraził wściekłych. „Nie uciekajcie, nie będziemy was bić” [WIDEO]

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na polskie ulice wylęgły tłumy wściekłych manifestantów. Dopuszczają się dewastacji mienia oraz profanują kościoły. Niekiedy atakują także obrońców kościołów.

Wydarzenia te skłoniły środowisko kibicowskie do ochrony polskich miast. Kibice podkreślają, że nie są zwolennikami PiS-u, jednak chcą powstrzymać ataki skrajnej lewicy.

W poniedziałek kibice Lecha ochraniali świątynię na Ostrowie Tumskim. – To ich praca [policji – red.] chronią nas, widziałeś tamtych kibiców, gdyby nie oni zmasakrowali by cię – mówili rozhisteryzowanym głosem uczestnicy protestu.

Takie tam rozmowy bohaterów aborterów 😀👇#Poznań #Katedra

– "Ej nie gadajcie z nimi oni są z PISu kurwa, nie zapominajcie"

– "To ich praca chronią nas, widziałeś tamtych kibiców, gdyby nie oni zmasakrowali by cię" " Jak taki cwany jesteś to idź się nap…z nimi" pic.twitter.com/5GNwxVCxEU

— ForfiterPolityczny #BabiesLivesMatter (@ForfiterP) October 26, 2020