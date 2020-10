W Grecji aresztowano polskiego kapitana statku, który staranował okręt wojenny

Polski kapitan został aresztowany po przesłuchaniu przez władze greckiego portu. Polaka oskarżono o „spowodowanie wypadku morskiego na skutek zaniedbania”. Mierzący 266 m i liczący 22 członków załogi, pływający pod portugalską banderą, kontenerowiec na razie nie może też opuścić portu.

Do kolizji doszło nad ranem, trzy mile morskie od Pireusu. To główny port morski w pobliżu Aten. Ucierpiał 70-metrowy grecki niszczyciel min „Kallisto”. Marynarka wojenna i straż przybrzeżna natychmiast podjęły akcję ratunkową, poszkodowanych przetransportowano do szpitala, a okręt został odholowany do bazy morskiej na Salaminie.

Według greckich mediów najbardziej zniszczona została rufa Kallisto, a okręt został „niemal przecięty na pół”. Uszkodzenia są tak poważne, że okrętu najprawdopodobniej nie da się naprawić.

Maersk Launceston container vessel and a Greek navy minesweeper are involved in a collision outside the country's main port of Piraeus, prompting the evacuation of the severely damaged military vessel. https://t.co/vLoZ8zZDtC pic.twitter.com/Rx21SFGVFj

The 4,533 teu Maersk Launceston collided with a Greek navy minehunter off Piraeus at 7.30 am local time this morning.While the boxship escaped with minimal damage, the naval vessel tilted severely and is now being tugged to shore. Two people were injured in the accident. pic.twitter.com/7Hpu6AYb78

