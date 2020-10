Fala ataków nożowników we Francji. Napastnikami Czeczen, Afgańczyk i Tunezyjczyk

Dekapitacji nauczyciela francuskiego dokonał 18-letni Czeczen. W Lyonie próbował atakować zradykalizowany islamista z Afganistanu. Autorem zamachu w Nicei i mordercą 3 osób jest Tunezyjczyk.

Sprawca śmiertelnego ataku nożem na mężczyznę i dwie kobiety w bazylice Notre-Dame to 21-letni Tunezyjczyk. Wjechał do do Francji zaledwie 9 października z Włoch. Był wcześniej w obozie na Lampedusie.

Francuska policja zatrzymała w związku z zamachem w bazylice Notre-Dame-de-l’Assomption w Nicei, także 47-latka, z którym zamachowiec kontaktował się dzień przed swoim atakiem. Został aresztowany w czwartek 29 października około godziny 22. Policja podejrzewa jego współudział w przygotowaniu ataku. Jest także Tunezyjczykiem.

Zginęły w nim dwie kobiety (60-latka i 44-letnia Brazylijka) oraz kościelny. Policja potwierdziła, że już rany napastnik nadal ciągle krzyczał „Allach Akbar”’. W bazylice śledczy znaleźli narzędzie zbrodni, czyli nóż z ostrzem o długości 17 cm., którym sprawca obciął głowę kościelnemu. Znaleziono także torbę rzeczy osobistych, a w niej Koran i dwa telefony, a także dwa dodatkowe noże.

Źródło: Le Figaro/ AFP