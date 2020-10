Ks. Isakowicz-Zaleski: Jestem przeciwko karaniu kobiet za aborcję. Ks. Gniadek: Niczego nie da się zrobić zakazami

Poważany przez konserwatystów i prawicowców ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski skomentował ostatnie wydarzenia w Polsce po wyroku TK ws. aborcji. Głos zabrał również znany z konserwatywno-wolnościowych poglądów ks. Jacek Gniadek SVD.

– O ile zgadzam się z przekonaniem, które głosi Kościół, że każdy człowiek ma prawo do życia, to jednak uważam, że pewne sprawy nie powinny być regulowane w formie zakazów czy nakazów, bo to niewiele daje. Dlatego jestem np. przeciwny karaniu kobiet za aborcję, wprowadzaniu sankcji karnych. Powinna być prowadzona edukacja społeczna, powinna też być stworzona przez państwo i samorządy odpowiednia baza, tak, żeby rodziny, które decydują się na urodzenie dziecka niepełnosprawnego, były otoczone opieką – mówi w wywiadzie z „Gazetą Krakowską” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes dobroczynnej Fundacji im. Brata Alberta.

Jednocześnie ksiądz Isakowicz-Zalewski zaznacza, że nie można traktować osób niepełnosprawnych tak, jakby był gorsze.

– Mam jednoznaczny stosunek do tej kwestii, bo od 40 lat opiekuję się osobami niepełnosprawnymi. […] I dla mnie osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest zawsze przyjacielem, kimś bardzo wartościowym pomimo ograniczeń. Z kolei rodzice, którzy poświęcają całe życie swoim niepełnosprawnym dzieciom, są dla mnie ludźmi świętymi. – mówi ksiądz.

Kapłan stwierdził w wywiadzie, że nie ma nic przeciwko protestom. – Ja nie jestem przeciwko protestom. Każdy człowiek ma prawo protestować, to jest jedna z głównych zdobyczy „Solidarności” sprzed 30 lat, kiedy został obalony komunizm: że jest wolność słowa, wolność manifestowania, wypowiadania swoich poglądów – mówi.

Według niego jednak demonstrowanie „nie może się wiązać z łamaniem prawa, czyli np. z dewastacją – niezależenie, co jest niszczone – a tym bardziej z zaatakowaniem miejsca świętego przez wtargnięcie do kościoła, przeszkadzanie w modlitwie”.

Wywiad z księdze Isakowiczem-Zaleskim udostępnił w swoich mediach ksiądz misjonarz Jacek Gniadek. Znany z wolnościowych poglądów kapłan dodał swój komentarz do słów księdza z Fundacji im. Brata Alberta.

„Zgadza się. Niczego nie da się zrobić zakazami i nakazami. „Świat bez wolności w żadnym wypadku nie może być światem dobrym” (Benedykt XVI Spe salvi). Dlatego jestem za niskimi podatkami i wolnością gospodarczą. Rola państwa to nie edukacja, a ochrona życia i własności prywatnej” – napisał ksiądz.

„Nie ma już jak kiedyś czystej linii podziału. Wszystko się rozjechało. Dlaczego? Ponieważ przestaliśmy szanować własność prywatną i nie rozumiemy jej roli życiu społecznym i ekonomicznym. Koronawirus przychodzi i sprawdza…” – dodał.

Źródło: Gazeta Krakowska, Facebook