Orlen, KGHM i PKO będą budować szpitale tymczasowe. Projekt koordynuje Jacek Sasin

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał spółki Skarbu Państwa, między innymi Orlen, KGHM i PKO BP do włączenia się w budowę szpitali tymczasowych. Projekt z ramienia rządu koordynował będzie minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Budowa szpitali tymczasowych przez podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest częścią rządowej strategii walki z epidemią – napisał w mediach społecznościowych wicepremier, szef MAP Jacek Sasin, który będzie koordynował budowę szpitali tymczasowych.

– Odpowiedzialność społeczna biznesu to część DNA spółek Skarbu Państwa. Budowa szpitali tymczasowych przez podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest częścią rządowej strategii walki z epidemią. Nie ma wyższych priorytetów niż zdrowie i bezpieczeństwo Polaków – dodał.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w piątek, że sześć spółek Skarbu Państw, m.in. Orlen, Lotos, KGHM, PKO BP, zostało zobowiązanych przez premiera Mateusza Morawieckiego do budowy szpitali tymczasowych. Spółki będą podpisywały umowy na refinansowanie kosztów budowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

PKN Orlen poinformowało w piątek, że zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku. – Podobny obiekt powstanie także w Ostrołęce, w tym przypadku przy wsparciu Energi, spółki z Grupy Orlen. Oba przedsięwzięcia zostaną zrealizowane we współpracy z rządem – podał koncern.

– To że Orlen i KGHM mają budować szpitale jest już śmieszne samo w sobie. To że polecenie takie spółkom giełdowym wydaje premier jest jeszcze śmieszniejsze. Ale najśmieszniejsze jest to, że koordynować prace ma organizator majowych wyborów prezydenckich – komentuje sprawę na Twitterze profesor Robert Gwiazdowski.

